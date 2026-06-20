Ve buraya kadar! Vincenzo Montella'nın direkt bileti kesildi
Ve buraya kadar! Vincenzo Montella'nın direkt bileti kesildi
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, grubun ikinci maçında Paraguay'a yenilerek turnuvadan elendi. Avustralya ve Paraguay maçlarındaki kadro tercihleri sebebiyle teknik direktör Vincenzo Montella'ya öfke çığ gibi büyüdü. Maçın son düdüğüyle birlikte tepkiler peşi sıra geldi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 20.06.2026 08:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan millilerde teknik direktör Vincenzo Montella, kadro tercihi sebebiyle büyük tepki çekti.
Paraguay maçının bitiş düdüğüyle birlikte binlerce futbolsever, sosyal medyada deneyimli teknik adama tepki gösterdi. Birçok Türk taraftar, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasını gerektiğini savunarak federasyona çağrıda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, gruptaki son ABD maçının ardından Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında şimdiye kadar 35 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçlarda ortalama 1,86'lık puan ortalaması yakaladı.
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Ve buraya kadar! Vincenzo Montella'nın direkt bileti kesildi
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, grubun ikinci maçında Paraguay'a yenilerek turnuvadan elendi. Avustralya ve Paraguay maçlarındaki kadro tercihleri sebebiyle teknik direktör Vincenzo Montella'ya öfke çığ gibi büyüdü. Maçın son düdüğüyle birlikte tepkiler peşi sıra geldi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan millilerde teknik direktör Vincenzo Montella, kadro tercihi sebebiyle büyük tepki çekti.
Paraguay maçının bitiş düdüğüyle birlikte binlerce futbolsever, sosyal medyada deneyimli teknik adama tepki gösterdi. Birçok Türk taraftar, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasını gerektiğini savunarak federasyona çağrıda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, gruptaki son ABD maçının ardından Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.
MİLLİ TAKIM KARNESİ
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında şimdiye kadar 35 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçlarda ortalama 1,86'lık puan ortalaması yakaladı.
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