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Türkiye-Paraguay maçını 68 bin 827 taraftar takip etti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanan karşılaşmayı stadyumda 68 bin 827 taraftar izledi.

Haber Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 20.06.2026 08:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye-Paraguay maçını 68 bin 827 taraftar takip etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile oynadı.

Müsabakaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı taraftarlar, stadyumun büyük çoğunluğu oluştururken, bu mücadeleyi ise stadyumdan toplam 68 bin 827 taraftar takip etti.

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