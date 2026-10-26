Türk futbolunda yeni dönem, yabancı kuralı değişiyor
Türk futbolunda yeni dönem, yabancı kuralı değişiyor
Türk futbolunda yabancı futbolcu statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde değerlendirilmesine yönelik ortak karar alındığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 18:46
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 18:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kürşad Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini belirttiği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.
Zorlu, Türk devletlerinin futbol alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla ortak karar aldığını bildirdi. Buna göre Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yabancı statüsünde değerlendirilmemesi hedefleniyor.
Kararın futbolcuların farklı ülkelerdeki liglerde hangi statüyle forma giyebileceğine ilişkin yeni bir uygulamanın önünü açması öngörülüyor. Ancak açıklamada düzenlemenin yürürlük tarihi ve kapsamına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
TFF ev sahipliğinde futbol zirvesi düzenlendi
Kürşad Zorlu, Türk devletlerinin önceki hafta Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdiğini belirtti. Toplantıda ülkeler arasındaki futbol iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığını aktardı.
Zorlu, toplantı sonrasında alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız."
Süper Lig'de yabancı statüsü nasıl uygulanacak?
Açıklanan karar, Türkiye'de forma giyen Türk devletleri vatandaşı futbolcuların statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme ihtimalini gündeme taşıdı. Bununla birlikte Süper Lig ve diğer profesyonel liglerde uygulamanın hangi koşullarda geçerli olacağı henüz açıklanmadı.
TFF'nin yabancı futbolcu statüsüne ilişkin talimatları, kulüplerin kadro planlamasında esas alınan düzenlemeler arasında bulunuyor. Yeni kararın mevcut yabancı oyuncu kontenjanını nasıl etkileyeceği, hangi ülke vatandaşlarını kapsayacağı ve mevcut sözleşmelere uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.
Türk dünyasında ortak futbol ekosistemi hedefleniyor
Zorlu, Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli kabul edilmesine yönelik kararın, ülkeler arasındaki sportif iş birliğinin geliştirilmesini amaçladığını belirtti.
Açıklamada, futbolcuların farklı ülkelerdeki kulüplerde değerlendirilmesi ve yeteneklerin karşılıklı olarak futbol sistemlerine kazandırılması hedefleri öne çıktı.
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Türk futbolunda yeni dönem, yabancı kuralı değişiyor
Türk futbolunda yabancı futbolcu statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde değerlendirilmesine yönelik ortak karar alındığını açıkladı.
Kürşad Zorlu, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini belirttiği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.
Zorlu, Türk devletlerinin futbol alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla ortak karar aldığını bildirdi. Buna göre Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yabancı statüsünde değerlendirilmemesi hedefleniyor.
Kararın futbolcuların farklı ülkelerdeki liglerde hangi statüyle forma giyebileceğine ilişkin yeni bir uygulamanın önünü açması öngörülüyor. Ancak açıklamada düzenlemenin yürürlük tarihi ve kapsamına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.
TFF ev sahipliğinde futbol zirvesi düzenlendi
Kürşad Zorlu, Türk devletlerinin önceki hafta Türkiye Futbol Federasyonunun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdiğini belirtti. Toplantıda ülkeler arasındaki futbol iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığını aktardı.
Zorlu, toplantı sonrasında alınan karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Süper Lig'de yabancı statüsü nasıl uygulanacak?
Açıklanan karar, Türkiye'de forma giyen Türk devletleri vatandaşı futbolcuların statüsüne ilişkin yeni bir düzenleme ihtimalini gündeme taşıdı. Bununla birlikte Süper Lig ve diğer profesyonel liglerde uygulamanın hangi koşullarda geçerli olacağı henüz açıklanmadı.
TFF'nin yabancı futbolcu statüsüne ilişkin talimatları, kulüplerin kadro planlamasında esas alınan düzenlemeler arasında bulunuyor. Yeni kararın mevcut yabancı oyuncu kontenjanını nasıl etkileyeceği, hangi ülke vatandaşlarını kapsayacağı ve mevcut sözleşmelere uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.
Türk dünyasında ortak futbol ekosistemi hedefleniyor
Zorlu, Türk devletleri arasında futbolcuların karşılıklı olarak yerli kabul edilmesine yönelik kararın, ülkeler arasındaki sportif iş birliğinin geliştirilmesini amaçladığını belirtti.
Açıklamada, futbolcuların farklı ülkelerdeki kulüplerde değerlendirilmesi ve yeteneklerin karşılıklı olarak futbol sistemlerine kazandırılması hedefleri öne çıktı.
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