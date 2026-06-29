Transfer yılan hikayesine döndü! Fenerbahçe'de Mason Greenwood bilmecesi
Transfer yılan hikayesine döndü! Fenerbahçe'de Mason Greenwood bilmecesi
Fenerbahçe'nin 35 milyon euro teklif ettiği yıldız kanat oyuncusu Mason Greenwood için Marsilya 55 milyon eurodan aşağı inmiyor. Suudi ekibinin de radarına giren oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 29.06.2026 09:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Mason Greenwood transferi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncuya yıllık 12 milyon euroluk bir teklif sundu. Kanarya, bonservis konusunda ise 35 milyon euroya kadar çıktı. Fransız ekibinin istediği 55 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye razı olan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de İngiliz yıldıza olağanüstü bir maaş teklif etti. Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Greenwood, bu teklifi geri çevirdi. Başarılı oyuncu, Roma'nın teklifine sıcak bakıyor. Fransız ekibi ise 55 milyon euroluk bonservis inadından kesinlikle taviz vermiyor; çünkü bonservis gelirinin %40'ı Manchester United'a gidecek. İtalyan ekibi 40 milyon euroya kadar çıktı. Arsenal ve Tottenham da Greenwood'un durumunu yakından takip ediyor. Mali bir sıkıntının içerisinde olan Marsilya, bu satışı Temmuz ayı içerisinde bitirmek istiyor. Kulüplerle görüşmeler sürüyor.
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Transfer yılan hikayesine döndü! Fenerbahçe'de Mason Greenwood bilmecesi
Fenerbahçe'nin 35 milyon euro teklif ettiği yıldız kanat oyuncusu Mason Greenwood için Marsilya 55 milyon eurodan aşağı inmiyor. Suudi ekibinin de radarına giren oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Mason Greenwood transferi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncuya yıllık 12 milyon euroluk bir teklif sundu. Kanarya, bonservis konusunda ise 35 milyon euroya kadar çıktı. Fransız ekibinin istediği 55 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye razı olan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de İngiliz yıldıza olağanüstü bir maaş teklif etti. Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Greenwood, bu teklifi geri çevirdi. Başarılı oyuncu, Roma'nın teklifine sıcak bakıyor. Fransız ekibi ise 55 milyon euroluk bonservis inadından kesinlikle taviz vermiyor; çünkü bonservis gelirinin %40'ı Manchester United'a gidecek. İtalyan ekibi 40 milyon euroya kadar çıktı. Arsenal ve Tottenham da Greenwood'un durumunu yakından takip ediyor. Mali bir sıkıntının içerisinde olan Marsilya, bu satışı Temmuz ayı içerisinde bitirmek istiyor. Kulüplerle görüşmeler sürüyor.
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