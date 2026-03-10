Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u yendi

5. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Dorukhan Toköz'un müdahalesiyle Oulai yerde kaldı. Pozisyonda Dorukhan Toköz sarı kart gördü. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Dorukhan Toköz'ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
10. dakikada kaleci Bilal Bayazıt'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Makarov'un şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
11. dakika sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Chalov'un şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
24. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Kaleci Onana'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Makarov'un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına giren Chalov'un kafa vuruşunda kaleci topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
32. dakikada Chalov'un pasında sağ çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Makarov'un vuruşunda solunu kapatan kaleci Onana toptu kontrol etti.
39. dakikada Oulai'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Zubkov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye giden topu uzanarak çeldi.
41. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top önünde kalan Mustafa Eskihellaç'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
45+2. dakikada sağ kanattan Pina'nın ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
45+5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Zubkov'un şutunda Benes'e çarpan top kornere çıktı. Maçın hakemi bu pozisyonda Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de penaltıyı kullanan Onuachu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Trabzonspor atağında Augusto'nun pasında Ramazan Civelek'in ıskalaması sonucu topla buluşan Zubkov'un ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez yaptığı vuruşta top sol kale direğine çarptı. Direkten dönen top kaleci Bilal Beyazıt'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 0-3.
64. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Beyazıt soluna uzanarak topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
83. dakikada Benes'in uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Cardosu'nun ortasında kale önünde topla buluşan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.
84. dakikada sağ kanattan topla buluşan Onugkha'nın pasına koşu yapan Mane'den önce topa kayarak müdahale eden Mustafa Eskihellaç'tan seken top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
90+4. dakikada sağ kanattan Mane'nin ortasında ceza sahası içerisinde Semih Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe: Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz
Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, maçın başında gördükleri kırmızı kartın oyunlarını çok fazla etkilediğini söyledi.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yapılan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, maçta eksik kalmalarına rağmen ayakta kalabildiklerini belirtti.
Öne geçecek çok fazla fırsatlar bulduklarını anlatan Moe, "İyi savunduk, iyi fırsatlar yakaladık. Özellikle direkt ve alanları doğru kullanacak şekilde oynadık. Sahada görmek istediğimiz birçok şeyi bugün gördük. Kırmızı kart görmemize rağmen sahada daha iyi olan taraf bizdik." dedi.
Hakem kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini savunan Moe, şunları kaydetti:
"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama kısa sürede oyun anlamında göstermiş olduğumuz gelişimden dolayı çok memnunum. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Yalnız penaltılar noktasında bize verilmeyen penaltının açık ve net şekilde penaltı olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize verilen çok basit bir penaltı da var. Bu konuda bir standart olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz bu şekilde oynayıp yolumuza bakmalıyız. Bugün sahadaki hakem kararları noktasında şanslı olan tarafta değildik."
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Sonuç olarak kazanmamız gereken bir maçımızdı ve kazandık
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, kazanmaları gereken bir maçı kazanarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, rakibin kırmızı kart görmesinin kendileri için bir avantaj sağladığını belirterek, "Oyun kırmız kart ve sonrası ve oyunun son bölümü olarak değerlendirebiliriz. " dedi.
İlk yarının sonunda buldukları 2 golle rahatladıklarını ifade eden Tekke, şunları kaydetti:
"İlk yarının sonunda bulduğumuz iki golle ikinci yarının başında bulduğumuz üçüncü gol ve ondan sonraki oyunumuz doğruydu. Oyunun kontrolünü tutalım derken çok basit hatalarından biraz fırsatlar verdik. Son bölüm hoşumuza gitmeyen bir bölümdü ama Kayserispor'u da tebrik ederim onlar da çok kritik durumdalar böyle maçlarda Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak karşı tabii ki zor. Sonuç olarak kazanmamız gereken bir maçımızdı ve kazandık. Mutluyuz. Sakatlarımız vardı. Özellikle orta sahada bizim için çok önemli oyuncular. Bugün oyunun bazı bölümlerinde evet ama bazı bölümleri için çok olumlu konuşamayacağım. Genel hatlarıyla en önemlisi galip gelmekti bunu başardık."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u yendi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi.
Çok Okunanlar