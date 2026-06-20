Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tam bir fiyasko! Millilerden 60 şut, sıfır gol
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında toplam 60 şut çekmesine rağmen gol sevinci yaşayamadı. Grubun ikinci maçında Paraguay'a yenilen milliler, turnuvaya veda etti.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atamadı ve turnuvaya erken veda etti.
Avustralya maçında toplam 28 şut atan ve 7 isabet bulan Milli Takım, 2-0 ile sahadan yenik ayrıldı.
Paraguay maçında 32 şut atan Milliler, 5 isabet buldu ve yine gol atamadan 1-0 mağlup oldu.
TOPLA HEP BİZ OYNADIK, OLMADI
Milliler, Avustralya maçında yüzde 63, Paraguay maçında ise yüzde 79 topla oynamasına karşın sahadan mağlup ayrıldı.
Çok Okunanlar