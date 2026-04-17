Süper Lig'de büyük sürpriz! Bright Osayi-Samuel geri dönüyor
Geçen yaz Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, kulübe veda ediyor. Ada ekibinde umduğunu bulamayan Nijeryalı sağ bek için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Bright Osayi-Samuel haberinin devamı...
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 09:16
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılarak İngiltere'ye dönen Nijeryalı sağ bek, Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olmuştu. Ancak İngiliz ekibinde işler yolunda gitmeyince Bright Osayi-Samuel'in ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
SÜPER LİG İDDİASI
İngiliz basınında edinilen bilgilere göre daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in adı Galatasaray ile anılmaya başlandı. Singo'nun giderek artan talipleri Boey'nin ise geleceğinin belirsiz olması nedeniyle sarı-kırmızılılarda Bright Osayi-Samuel'in gündeme geldiği ileri sürüldü.
Haberde son olarak Bright Osayi-Samuel'in teknik direktör Chris Davies ile çeşitli sorunlar yaşadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmasının beklenildiği belirtildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki deneyimli sağ bek bu maçlarda 1 asistlik katkı verdi. Nijeryalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
