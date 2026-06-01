Milli judoculardan 8 madalya

Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:01
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 14:02
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Başkent Saraybosna'daki organizasyona katılan milli judoculardan Hilmi Mucık (erkekler 66 kilo), Recep Ergin (erkekler +100 kilo) ve Tuana Gülenay (kadılar 78 kilo), podyumun zirvesine çıktı.

Emirhan Karahan (erkekler 60 kilo), Erman Gürgen (erkekler 81 kilo) ve Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Emir Selim Arı (erkekler 90 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

