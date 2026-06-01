Görüntüleri Ortaya Çıkardı: İran, ABD’nin 20 Askeri Tesisini Vurdu!
Orta Doğu'daki savaş tırmanırken BBC’den ezber bozan bir analiz geldi. Uydu görüntülerini inceleyen BBC, İran'ın misilleme saldırılarında ABD'ye ait 20 askeri üssün vurulduğunu ve milyarlarca dolarlık hasar oluştuğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:44
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 10:46
BBC, İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi.
İRAN MİSİLLEMELERİNDE 20 ABD ASKERİ TESİSİ HASAR GÖRDÜ
Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis, İran'ın misillemelerinde hasar gördü.
MİLYONLARCA DOLAR KAYBA NEDEN OLDU
ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasar ise milyonlarca dolar kayba neden oldu.
Görüntüler, misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.
