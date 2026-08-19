Galatasaray’dan Ismaila Sarr için resmi transfer hamlesi
Galatasaray’dan Ismaila Sarr için resmi transfer hamlesi
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta forma giyen Ismaila Sarr’ın transferi için resmi teklif sundu. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar ile İngiliz kulübü arasındaki görüşmeler sürerken, Crystal Palace’ın vereceği karar transfer sürecinin seyrini belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 23:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr için Crystal Palace ile temasa geçtiği belirtildi.
Transfer gelişmelerini aktaran Fabrizio Romano’ya göre Galatasaray, Sarr için İngiliz kulübüne resmi teklif yaptı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Ismaila Sarr transfere sıcak bakıyor
Aktarılan bilgilere göre Ismaila Sarr, Galatasaray’a transfer olmaya sıcak bakıyor. Oyuncunun yaklaşımına karşın transferin gerçekleşmesi için Crystal Palace’ın onayı gerekiyor.
İngiliz ekibinin Sarr’ı kadronun önemli isimlerinden biri olarak değerlendirdiği ve futbolcuyu takımda tutmak istediği ifade edildi. Bu nedenle görüşmelerde Crystal Palace’ın tutumu belirleyici olacak.
Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu öne sürüldü
Ismaila Sarr’ın transfer döneminde Fenerbahçe’nin de gündemine geldiği öne sürüldü. Galatasaray’ın resmi teklif yaptığına ilişkin gelişmeyle birlikte Senegalli futbolcunun transfer süreci yeniden gündeme taşındı.
Galatasaray ile Crystal Palace arasındaki temasların hangi koşullarda ilerleyeceği ve İngiliz kulübünün resmi teklife vereceği yanıt transfer sürecinde takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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Galatasaray’dan Ismaila Sarr için resmi transfer hamlesi
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta forma giyen Ismaila Sarr’ın transferi için resmi teklif sundu. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar ile İngiliz kulübü arasındaki görüşmeler sürerken, Crystal Palace’ın vereceği karar transfer sürecinin seyrini belirleyecek.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr için Crystal Palace ile temasa geçtiği belirtildi.
Transfer gelişmelerini aktaran Fabrizio Romano’ya göre Galatasaray, Sarr için İngiliz kulübüne resmi teklif yaptı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Ismaila Sarr transfere sıcak bakıyor
Aktarılan bilgilere göre Ismaila Sarr, Galatasaray’a transfer olmaya sıcak bakıyor. Oyuncunun yaklaşımına karşın transferin gerçekleşmesi için Crystal Palace’ın onayı gerekiyor.
İngiliz ekibinin Sarr’ı kadronun önemli isimlerinden biri olarak değerlendirdiği ve futbolcuyu takımda tutmak istediği ifade edildi. Bu nedenle görüşmelerde Crystal Palace’ın tutumu belirleyici olacak.
Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu öne sürüldü
Ismaila Sarr’ın transfer döneminde Fenerbahçe’nin de gündemine geldiği öne sürüldü. Galatasaray’ın resmi teklif yaptığına ilişkin gelişmeyle birlikte Senegalli futbolcunun transfer süreci yeniden gündeme taşındı.
Galatasaray ile Crystal Palace arasındaki temasların hangi koşullarda ilerleyeceği ve İngiliz kulübünün resmi teklife vereceği yanıt transfer sürecinde takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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