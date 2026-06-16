Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım başladı
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım başladı
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında eski futbolcusu Vedat Muriqi'nin transferinde önemli bir aşamaya geldiği bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli kulüp ile Mallorca arasında bonservis konusunda anlaşma sağlandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 22:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanyol gazetesi Ultima Hora'nın haberine göre Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin transferi için Mallorca'ya 15,5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı aktarıldı.
Muriqi, Fenerbahçe formasıyla daha önce sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Tecrübeli golcünün dönüşü, yeni sezon kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Haberde yer alan bilgilere göre Vedat Muriqi'nin önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Kontrollerin tamamlanmasının ardından oyuncunun üç yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.
Transfer sürecinin tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin hücum hattındaki alternatiflerini artırması beklenirken, kulüpten yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor.
Taraftarlar gelişmeleri izliyor
Vedat Muriqi'nin yeniden Fenerbahçe forması giyebileceğine yönelik haberler taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Sosyal medya platformlarında transferle ilgili paylaşımlar artarken, futbolseverlerin resmi duyuruyu beklediği görüldü.
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için geri sayım başladı
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında eski futbolcusu Vedat Muriqi'nin transferinde önemli bir aşamaya geldiği bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli kulüp ile Mallorca arasında bonservis konusunda anlaşma sağlandı.
İspanyol gazetesi Ultima Hora'nın haberine göre Fenerbahçe, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin transferi için Mallorca'ya 15,5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı aktarıldı.
Muriqi, Fenerbahçe formasıyla daha önce sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı. Tecrübeli golcünün dönüşü, yeni sezon kadro planlamasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
İstanbul'a gelmesi bekleniyor
Haberde yer alan bilgilere göre Vedat Muriqi'nin önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Kontrollerin tamamlanmasının ardından oyuncunun üç yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.
Transfer sürecinin tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin hücum hattındaki alternatiflerini artırması beklenirken, kulüpten yapılacak resmi açıklama yakından takip ediliyor.
Taraftarlar gelişmeleri izliyor
Vedat Muriqi'nin yeniden Fenerbahçe forması giyebileceğine yönelik haberler taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Sosyal medya platformlarında transferle ilgili paylaşımlar artarken, futbolseverlerin resmi duyuruyu beklediği görüldü.
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