SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Spor
  • Fenerbahçe'de hedef 3 puan! Zeki Murat Göle'den forvet kararı

Fenerbahçe'de hedef 3 puan! Zeki Murat Göle'den forvet kararı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligin bitimine 3 maç kala lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor. Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de kalan 3 maçta takımın başında Zeki Murat Göle olacak. İşte muhtemel 11'ler...

Haber Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 02.05.2026 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.

Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver