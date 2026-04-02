Dybala transferinde Boca engeli! Arjantinli yıldız için dev rekabet
Fenerbahçe ve Galatasaray, Roma'daki sözleşmesi bitecek olan Paulo Dybala için pusuda beklerken, Boca Juniors cephesinden de transfer çağrısı geldi. Leandro Paredes, yıldız oyuncuyla birlikte oynamanın 'rüya' olacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 09:14
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken bir yandan da gelecek sezon için transfer planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Paulo Dybala'yı gündemine aldı.
İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde Roma forması giyen yıldız hücum oyuncusuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiğini yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcu, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Kanarya ve Aslan, Dybala için pusuda beklerken Boca Juniors'un da transfere dahil olduğu iddia edildi.
Arjantin ekibinde forma giyen Dybala'nın vatandaşı Leandro Paredes, Libertadores'in resmi hesabına açıklamalarda bulundu. Dybala ile birlikte oynamak istediğini söyleyen yıldız orta saha, "Benim için bu bir rüya olur, bunu her zaman söyledim. Onun da büyük bir isteği var, gerçekleştirmek istediği bir hayali var, babasının da hayaliydi. Bu yüzden karar verirken birçok faktör etkili olacaktır; gelip gelmemek tamamen onun vereceği bir karar. Gelmek için de gelmemek için de kendine göre nedenleri olacaktır. Umarım gerçekleşir, umarım buraya gelebilir ve onu kadromuzda görebiliriz. Bu hepimiz için çok önemli bir şey olur" dedi.
