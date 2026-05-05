Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, 5 Mayıs 2026’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Saat 20.30’da başlayan ve Adnan Deniz Kayatepe’nin yönettiği mücadeleyi Konyaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Konyaspor finale yükselen ilk takım oldu ve finalde Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin galibini beklemeye başladı.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 22:47
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 22:52
Maçın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken net gol fırsatları sınırlı kaldı. 36. dakikada Toure’nin şutu direkten dönerken, 43. dakikada Oh’un vuruşunu kaleci Bahadır Han Güngördü kurtardı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Beşiktaş oldu. 65. dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü. 75 ve 80. dakikalarda Konyaspor etkili ataklar geliştirse de golü bulamadı. Mücadelenin son bölümünde tempo yükselirken iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu.
Uzatma dakikalarında kritik karar
Karşılaşmanın kader anı uzatma bölümünde yaşandı. 90+8. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Enis Bardhi, vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Final yolu netleşiyor
Bu sonuçla Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselen ilk ekip oldu. Finaldeki rakibi, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak yarı final mücadelesinin ardından belli olacak. Kupada şampiyonluk mücadelesinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Beşiktaş son dakikada yıkıldı Konyaspor finalde
