Beşiktaş Gaziantep deplasmanında iki golle kazandı
Beşiktaş Gaziantep deplasmanında iki golle kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 32. haftasında iki maç aradan sonra galibiyete ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 22:05
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Siyah-beyazlı ekip, 8. dakikada Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Asllani’nin attığı gollerle üç puana ulaştı. Bu sonuçla Beşiktaş, iki maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken, puan tablosundaki konumunu koruma yönünde kritik bir adım attı.
Beşiktaş ilk yarıda skoru belirledi
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 8. dakikada Asllani’nin kullandığı kornerde Djalo’nun kafa golüyle öne geçti. 22. dakikada Jota’nın ceza sahasında kaleci müdahalesiyle yerde kalması sonrası kazanılan penaltıyı Asllani gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. İlk yarının kalan bölümünde Gaziantep FK’nın atakları sonuçsuz kalırken, Beşiktaş soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
Gaziantep FK fırsatları değerlendiremedi
İkinci yarıda Gaziantep FK, özellikle Maxim ve Camara ile etkili pozisyonlar buldu. 65. dakikada Bayo’nun kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda top üstten auta gitti. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Dragus ile gol bulsa da, 89. dakikada VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.
Beşiktaş iki maç sonra kazandı
Samsunspor mağlubiyeti ve Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından sahaya çıkan Beşiktaş, bu galibiyetle ligde yeniden üç puanla tanıştı. Gaziantep FK ise sahasında oynadığı mücadelede puan elde edemedi.
Maçtan notlar ve kadrolar
Beşiktaş’ta Milot Rashica, maç öncesi ısınmada yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Olaitan ilk 11’de görev aldı.
Gaziantep FK ilk 11: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gigado, Kozlowski, Camara, Bayo.
Beşiktaş ilk 11: Ersin, Taylan, Djalo, Udokhai, Yasin, Asllani, Salih, Olaitan, Cengiz, Jota, Mustafa.
