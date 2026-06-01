Başakşehir'in kamp programı belli oldu

Süper Lig'de geride kalan sezonu 5. sırada tamamlayan ve Konferans Ligi bileti alan Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir'de kamp programı açıklandı.

Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 14:01
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre 22 Haziran Pazartesi günü tesiste toplanacak ekip, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Geinberg kasabasında kamp yapacak.

Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

