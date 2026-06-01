Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Başakşehir'in kamp programı belli oldu
Süper Lig'de geride kalan sezonu 5. sırada tamamlayan ve Konferans Ligi bileti alan Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir'de kamp programı açıklandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı belli oldu.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre 22 Haziran Pazartesi günü tesiste toplanacak ekip, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Geinberg kasabasında kamp yapacak.
Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Çok Okunanlar