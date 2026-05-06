Aziz Yıldırım sonrası Ali Koç kararını verdi

Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından Fenerbahçe’de seçim süreci hızlandı. Ali Koç’un kararı dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 21:23
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 21:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi hareketlilik arttı. Aziz Yıldırım’ın yeniden adaylığını açıklaması sonrası gözler diğer adaylara çevrilirken, Ali Koç’un gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından kararını verdiği belirtildi. Kongre sürecinde oluşacak yeni dengeler camiada yakından takip ediliyor.
Aziz Yıldırım yeniden aday oldu
Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım, başkan adaylığını resmen duyurdu. Yıldırım açıklamasında, kulüpte birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, tecrübe ile genç kadroların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından seçim atmosferi kısa sürede hareketlenirken, kongre sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Barış Göktürk adaylıktan çekildi
Başkan adaylarından Barış Göktürk, Aziz Yıldırım’ın çağrısının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Göktürk, seçim sürecinde Aziz Yıldırım lehine karar aldığını duyurdu.
Bu gelişmeyle birlikte seçim yarışındaki aday sayısında değişiklik yaşandı.
Hakan Safi yarışa devam ediyor
Fenerbahçe yönetiminde daha önce görev alan Hakan Safi ise adaylığını sürdüreceğini açıkladı. Safi, seçim yarışında iddialı olduğunu belirtirken, geri çekilme yönündeki çağrılara olumlu yanıt vermedi.
Kongre sürecinde adayların önümüzdeki günlerde projelerini ve yönetim listelerini netleştirmesi bekleniyor.
Ali Koç Nakkaştepe’de kurmaylarıyla toplandı
Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından gözler eski başkan Ali Koç’a çevrildi. Ali Koç’un aday olup olmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken, Koç’un kurmaylarıyla Nakkaştepe’de bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplantının ardından Ali Koç’un aday olmama yönünde karar aldığı ifade edildi. Gelişme, spor spikeri Ersin Düzen tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Fenerbahçe’de seçim sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde yeni açıklamalarla birlikte hız kazanması bekleniyor.
Aziz Yıldırım sonrası Ali Koç kararını verdi
