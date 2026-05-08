Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 18:16
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde açıklama yaptı. Başkan adaylığını duyuran Yıldırım, Fenerbahçe dernekleri ve taraftarına seslenerek camiada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Açıklamada geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride bırakılması gerektiği vurgulandı.
Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı
Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
FENERBAHÇE DERNEKLERİ VE TARAFTARINA,
Değerli Fenerbahçeliler,
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik.
İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe’ye verdim. Fenerbahçe’yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim.
Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi.
Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var.
Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim.
Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum.
Saygılarımla,
Aziz Yıldırım"
