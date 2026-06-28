2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu programı belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu programı belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu programı belli oldu. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turunda mücadele edecek takımlar ve maç takvimi netleşti. Turnuvanın eleme aşamasıyla birlikte çeyrek finale yükselecek ekipler belli olmaya başlayacak.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:15
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 11:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanan 72 karşılaşmanın ardından 32 takım eleme turuna yükseldi. Son 32 turunda, 12 grubun ilk iki sırasında yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncüler arasından gelen 8 takım mücadele edecek.
Son 32 turu maç programı
28 Haziran Pazar
Güney Afrika – Kanada
Los Angeles Stadı – TSİ 22.00
29 Haziran Pazartesi
Brezilya – Japonya
Houston Stadı – TSİ 20.00Almanya – Paraguay
Boston Stadı – TSİ 23.30
Fransa – İsveç
New York New Jersey Stadyumu – TSİ 00.00Meksika – Ekvador
Mexico City Stadı – TSİ 04.00İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Atlanta Stadı – TSİ 19.00Belçika – Senegal
Seattle Stadı – TSİ 23.00
2 Temmuz Perşembe maçları
ABD – Bosna Hersek
San Francisco Bay Area Stadı – TSİ 03.00İspanya – Avusturya
Los Angeles Stadı – TSİ 22.00
3 Temmuz Cuma maçları
Portekiz – Hırvatistan
Toronto Stadı – TSİ 02.00İsviçre – Cezayir
BC Place Vancouver Stadı – TSİ 06.00Avustralya – Mısır
Dallas Stadı – TSİ 21.00
4 Temmuz Cumartesi maçları
Arjantin – Yeşil Burun Adaları
Miami Stadı – TSİ 01.00Kolombiya – Gana
Kansas City Stadı – TSİ 04.30
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu programı belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu programı belli oldu. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turunda mücadele edecek takımlar ve maç takvimi netleşti. Turnuvanın eleme aşamasıyla birlikte çeyrek finale yükselecek ekipler belli olmaya başlayacak.
Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanan 72 karşılaşmanın ardından 32 takım eleme turuna yükseldi. Son 32 turunda, 12 grubun ilk iki sırasında yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi üçüncüler arasından gelen 8 takım mücadele edecek.
Son 32 turu maç programı
28 Haziran Pazar
Güney Afrika – Kanada
Los Angeles Stadı – TSİ 22.00
29 Haziran Pazartesi
Brezilya – Japonya
Houston Stadı – TSİ 20.00Almanya – Paraguay
Boston Stadı – TSİ 23.30
30 Haziran Salı
Hollanda – Fas
Monterrey Stadı – TSİ 04.00Fildişi Sahilleri – Norveç
Dallas Stadı – TSİ 20.00
1 Temmuz Çarşamba maçları
Fransa – İsveç
New York New Jersey Stadyumu – TSİ 00.00Meksika – Ekvador
Mexico City Stadı – TSİ 04.00İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Atlanta Stadı – TSİ 19.00Belçika – Senegal
Seattle Stadı – TSİ 23.00
2 Temmuz Perşembe maçları
ABD – Bosna Hersek
San Francisco Bay Area Stadı – TSİ 03.00İspanya – Avusturya
Los Angeles Stadı – TSİ 22.00
3 Temmuz Cuma maçları
Portekiz – Hırvatistan
Toronto Stadı – TSİ 02.00İsviçre – Cezayir
BC Place Vancouver Stadı – TSİ 06.00Avustralya – Mısır
Dallas Stadı – TSİ 21.00
4 Temmuz Cumartesi maçları
Arjantin – Yeşil Burun Adaları
Miami Stadı – TSİ 01.00Kolombiya – Gana
Kansas City Stadı – TSİ 04.30
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