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Yahşihan Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in, hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığına atfedilen açıklamada, Demirdirek hakkındaki kararın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 19:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yahşihan Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı

Paylaşılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı, Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek hakkında görevden uzaklaştırma kararı aldı. Kararın, Demirdirek'in adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından alındığı ifade edildi.

Bakanlığa atfedilen açıklamada, soruşturmanın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarını kapsadığı belirtildi. Söz konusu suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bilgisi paylaşılmadı.

Aydın Demirdirek hakkındaki suçlamalar

Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in tutuklanmasına konu olan soruşturmada üç ayrı suçlama bulunuyor. Bunlar rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme olarak sıralanıyor.

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