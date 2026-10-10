Yahşihan Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı
Yahşihan Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in, hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığına atfedilen açıklamada, Demirdirek hakkındaki kararın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:28
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 19:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı, Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek hakkında görevden uzaklaştırma kararı aldı. Kararın, Demirdirek'in adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından alındığı ifade edildi.
Bakanlığa atfedilen açıklamada, soruşturmanın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarını kapsadığı belirtildi. Söz konusu suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bilgisi paylaşılmadı.
Aydın Demirdirek hakkındaki suçlamalar
Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in tutuklanmasına konu olan soruşturmada üç ayrı suçlama bulunuyor. Bunlar rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme olarak sıralanıyor.
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Yahşihan Belediye Başkan Vekili görevden uzaklaştırıldı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in, hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığına atfedilen açıklamada, Demirdirek hakkındaki kararın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
Paylaşılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı, Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek hakkında görevden uzaklaştırma kararı aldı. Kararın, Demirdirek'in adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından alındığı ifade edildi.
Bakanlığa atfedilen açıklamada, soruşturmanın rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarını kapsadığı belirtildi. Söz konusu suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bilgisi paylaşılmadı.
Aydın Demirdirek hakkındaki suçlamalar
Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in tutuklanmasına konu olan soruşturmada üç ayrı suçlama bulunuyor. Bunlar rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme olarak sıralanıyor.
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