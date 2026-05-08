Özkan Yalım ifadesinde Özgür Özel iddiası: "200 bin TL'yi Özgür Özel'in evine bıraktım"
Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. tv100 ekranlarında Barış Yarkadaş tarafından açıklanan ifadede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik para ve hediye iddiaları yer aldı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 23:16
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 23:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Özkan Yalım, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında 27 Mart 2026 tarihinde gözaltına alınmıştı. Yalım ile birlikte toplam 12 kişi hakkında işlem yapılmış, 30 Mart 2026’da ise CHP’li belediye başkanı ve sekiz kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 31 Mart 2026 tarihinde Yalım’ın mal varlığına el konulurken, şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı. Aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.
Barış Yarkadaş’ın tv100 yayınında aktardığı ifadeye göre Özkan Yalım, Özgür Özel’e kol saati hediye ettiğini, ailesine çanta gönderdiğini ve daha sonra yeniden çanta gönderdiğini öne sürdü. Yalım ayrıca, Özel’in babası adına alınan araç için yaklaşık 180 bin TL fiyat farkını kendisinin ödediğini iddia etti.
Kurultay sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunduğu aktarılan Yalım’ın, 2023 yılındaki kongre çalışmaları kapsamında 200 bin TL’yi Manisa’da Özgür Özel’in evine bıraktığını, 1 milyon TL’yi ise Demirhan isimli kişiye teslim ettiğini söylediği belirtildi. Söz konusu paraların kongre masrafları için verildiğini ifade ettiği aktarıldı.
Yetkili makamlardan ve CHP yönetiminden iddialara ilişkin resmi açıklama yapılıp yapılmayacağı ise kamuoyunda takip edilen başlıklar arasında yer aldı.
