Özgür Özel ve 11 vekile ait dosyalar komisyonda

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ilişkin 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Komisyon sürecinin ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceği takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.06.2026 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 18.06.2026 19:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meclis kayıtlarına göre Karma Komisyon'a sevk edilen dosyalar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul yer aldı.
Dosyaları sevk edilen milletvekilleri
Karma Komisyon'a ayrıca CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ait dosyalar gönderildi.
İki milletvekili hakkında ikişer dosya bulunuyor
TBMM’ye sunulan toplam 14 dosya içinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dosya yer aldığı bildirildi. Diğer milletvekilleri için ise birer dokunulmazlık dosyası bulunduğu kaydedildi.
Süreç Karma Komisyon’da devam edecek
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Karma Komisyon’a sevk edilmesiyle birlikte dosyalar komisyon gündemine alınmış oldu. Komisyonun yapacağı değerlendirmelerin ardından süreç TBMM iç tüzüğü ve ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Özgür Özel ve 11 vekile ait dosyalar komisyonda
TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ilişkin 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Komisyon sürecinin ilerleyen dönemde nasıl şekilleneceği takip edilecek.
Meclis kayıtlarına göre Karma Komisyon'a sevk edilen dosyalar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul yer aldı.
Dosyaları sevk edilen milletvekilleri
Karma Komisyon'a ayrıca CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ait dosyalar gönderildi.
İki milletvekili hakkında ikişer dosya bulunuyor
TBMM’ye sunulan toplam 14 dosya içinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dosya yer aldığı bildirildi. Diğer milletvekilleri için ise birer dokunulmazlık dosyası bulunduğu kaydedildi.
Süreç Karma Komisyon’da devam edecek
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Karma Komisyon’a sevk edilmesiyle birlikte dosyalar komisyon gündemine alınmış oldu. Komisyonun yapacağı değerlendirmelerin ardından süreç TBMM iç tüzüğü ve ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülecek.
Çok Okunanlar