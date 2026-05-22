''Mutlak butlan'' kararı tebliğ edildi: Kılıçdaroğlu göreve başladı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına parti tarafından yapılan itirazı reddetti. İcra memurları mahkemenin 'Mutlak butlan' kararını Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapacağını ifade ederek, 'Göreve başlamıştır. Genel Merkez'e gidecektir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:41
Haber Güncellenme Tarihi: 22.05.2026 15:42
CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP, kararı veren Daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu.
İtirazı inceleyen Daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti.
Dairenin kararında yargılamaya konu davayla ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi.
Kararda, "Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir." ifadesi yer aldı.
İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.
İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine gelerek Kılıçdaroğlu'na iletti.
Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
"Görev şu anda tebliğ edildi mi? Kemal Kılıçdaroğlu, artık genel başkan diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Üregen, "Evet, şu an CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.
Üregen, "Prosedür tamamlanmış mı oldu?" sorusuna ise "Ufak tefek prosedürler var. Onlarla ilgili de süreç içerisinde bilgilendirme yapacağız." yanıtını verdi.
"KILIÇDAROĞLU GÖREVE BAŞLAMIŞTIR"
Tebliği sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Kılıçdaroğlu açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e gidecektir." dedi.
Sönmez şu ifadeleri kullandı:
Bundan sonra medya ile olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde iletişimi sürdüreceğiz. Tebligat kendisine yapıldı. Yoğun görüşmeler ve çalışmalar devam ettiriliyor. Parti içinde değil toplumun genelini kucaklayacak bir genel başkan olarak devam edecek. MYK'da görevlendirme yapıldığına dair bir şey yok. İsim listesi vs. söz konusu değil. Böyle bir görevlendirme söz konusu değil.
Genel Başkan bir serum kullandı sesi ile alakalı. Birazcık sesi toparlanmış olursa çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Uzun bir basın toplantısı değil ama bir bilgilendirme yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı neredeyse merkez oradadır. Şüpheniz olmasın ki gidecek. Tebligat ile görev başlamadı. Dünkü mahkeme kararı ile görev başladı. Parti meclisinin, Genel Başkanın dün itibarıyla görevi başladı.
Asıl siyaset yapma amacı toplumun sorunlarına çözüm üretmek olacak. En kısa sürede fiilen de Genel Merkez binasında çalışmalarına başlayacak.
