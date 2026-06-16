MHP Lideri Bahçeli'den 'Turan Koridoru' çıkışı: Türkiye için stratejik fırsat
MHP Lideri Bahçeli'den 'Turan Koridoru' çıkışı: Türkiye için stratejik fırsat
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Zengezur koridoru dedik ama adını doğru koyalım. Bu ad Turan koridorudur. Turan koridorunun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır. Zengezur, Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar'a, Hazar üzerinden ise Türkistan'a ulaştıracak tarihi bir geçittir.' ifadelerini kullandı. Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin erken seçim tartışmalarına ilişkin yönelttiği soruyu cevaplayan Bahçeli, 'Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir biz de arkasındayız' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:11
Haber Güncellenme Tarihi: 16.06.2026 13:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Gerilim ve sinsi hesaplar aynı zincirin halkası.
7 Ekim sonrasında İsrail yönetiminin izlediği politika sabır taşlarını çatlatmıştır. İsrail, ölüm ve intikam makinesi siyasetine dönüşmüştür.
Bugün yaşananları sadece günlük haber akışı olarak görmek, hakikatin kabuğunda oyalanmak olur.
Gazze'de insanlık inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken BM üç maymunu oynamaktadır.
İsrail günahsız sivilleri hedef alan, hastaneleri, yardım noktalarını dahi savaş meydanına çeviren bir ölüm makinesine dönüşmüştür. Lübnan'da kültürel doku bombaların gölgesinde yerle bir olurken Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir.
İftira ve yalan propaganda perdesi ile Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Netanyahu'nun acziyetinin ilanıdır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartmıştır. Bu kararın icrası, devletlerin siyasi cesaretlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. İsrail'in menfaatleri doğrultusunda hizaya giren, esas duruşa geçen kurşun askerlerin akıbeti hezimet ve hüsran olacaktır.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş harcında Kudüs varsa, Filistin varsa; bugün Gazze yanarken, Batı Şeria kuşatılırken kınama cümleleri ile yetinmesi izah edilemez. Neredesiniz?
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı dikkatle takip ediyoruz. Pakistan'ın arabuluculuk gayreti, başta Türkiye olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik destek ve temasları bir kez daha göstermiştir ki İslam ülkeleri ortak akıl ve sorumlulukla hareket ettiğinde kan ve kaos senaryoları boşa düşmektedir. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
Netanyahu hükümeti döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletin huzurunda teker teker verecektir. Cümle alem duysun ki Türk milleti barış düşmanlarının karşısında, mazlumların ve masumların ebediyen yanındadır.
Zengezur koridoru dedik ama adını doğru koyalım. Bu ad Turan koridorudur. Turan koridorunun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır.
Cümle alem duysun ki; Türkiye barış düşmanlarının karşısında, mazlumların ise ebediyen yanındadır. Kanla beslenen Siyonist şer odaklarına inat bu coğrafyada barış, Türk-İslam mührüyle tesis edilecektir
Pakistan'ın arabuluculuk gayreti, başta Türkiye olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik temasları İslam ülkelerinin ortak akılla hareket ettiğinde kaos senaryolarının boşa düşürdüğünü göstermiştir
Ermenistan ya eski işgal zihniyetinin, rövanş heveslerinin peşinden savrulacak ya da bölgenin yeni gerçeğini kabul ederek kalıcı barışın kapısını aralayacaktır. Bu gerçek Karabağ Azerbaycan'dır, sahada kanla tescillenmiştir.
Her bir gencimize Cenab-ı Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar, hiçbir sınav kendilerinden önemli değildir. Hiçbir sınav, yavrularımızın zekalarını bütünüyle ölçecek bir hüküm makamı değildir.
Bizim gözümüzde her Türk genci, korunması gereken birer emanettir. Her evladımız tek başına milli servetimizdir. Helal rızkın bereketini, hiçbir koltuğun rahatlığına değişmeyiniz.
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI: CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ
Meclis'teki Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin yöneltilen bir soruya, "Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Televizyonlarda yakinen takip ediyoruz, değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor, millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir biz de arkasındayız." dedi.
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MHP Lideri Bahçeli'den 'Turan Koridoru' çıkışı: Türkiye için stratejik fırsat
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Zengezur koridoru dedik ama adını doğru koyalım. Bu ad Turan koridorudur. Turan koridorunun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır. Zengezur, Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar'a, Hazar üzerinden ise Türkistan'a ulaştıracak tarihi bir geçittir.' ifadelerini kullandı. Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin erken seçim tartışmalarına ilişkin yönelttiği soruyu cevaplayan Bahçeli, 'Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir biz de arkasındayız' ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Gerilim ve sinsi hesaplar aynı zincirin halkası.
7 Ekim sonrasında İsrail yönetiminin izlediği politika sabır taşlarını çatlatmıştır. İsrail, ölüm ve intikam makinesi siyasetine dönüşmüştür.
Bugün yaşananları sadece günlük haber akışı olarak görmek, hakikatin kabuğunda oyalanmak olur.
Gazze'de insanlık inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken BM üç maymunu oynamaktadır.
İsrail günahsız sivilleri hedef alan, hastaneleri, yardım noktalarını dahi savaş meydanına çeviren bir ölüm makinesine dönüşmüştür. Lübnan'da kültürel doku bombaların gölgesinde yerle bir olurken Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir.
İftira ve yalan propaganda perdesi ile Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Netanyahu'nun acziyetinin ilanıdır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartmıştır. Bu kararın icrası, devletlerin siyasi cesaretlerine ve ahlaki omurgasına bırakılmaktadır. İsrail'in menfaatleri doğrultusunda hizaya giren, esas duruşa geçen kurşun askerlerin akıbeti hezimet ve hüsran olacaktır.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş harcında Kudüs varsa, Filistin varsa; bugün Gazze yanarken, Batı Şeria kuşatılırken kınama cümleleri ile yetinmesi izah edilemez. Neredesiniz?
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı dikkatle takip ediyoruz. Pakistan'ın arabuluculuk gayreti, başta Türkiye olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik destek ve temasları bir kez daha göstermiştir ki İslam ülkeleri ortak akıl ve sorumlulukla hareket ettiğinde kan ve kaos senaryoları boşa düşmektedir. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
Netanyahu hükümeti döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç ama mutlaka ve mutlaka tarihin ve milletin huzurunda teker teker verecektir. Cümle alem duysun ki Türk milleti barış düşmanlarının karşısında, mazlumların ve masumların ebediyen yanındadır.
Zengezur koridoru dedik ama adını doğru koyalım. Bu ad Turan koridorudur. Turan koridorunun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır.
Cümle alem duysun ki; Türkiye barış düşmanlarının karşısında, mazlumların ise ebediyen yanındadır. Kanla beslenen Siyonist şer odaklarına inat bu coğrafyada barış, Türk-İslam mührüyle tesis edilecektir
Pakistan'ın arabuluculuk gayreti, başta Türkiye olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik temasları İslam ülkelerinin ortak akılla hareket ettiğinde kaos senaryolarının boşa düşürdüğünü göstermiştir
Ermenistan ya eski işgal zihniyetinin, rövanş heveslerinin peşinden savrulacak ya da bölgenin yeni gerçeğini kabul ederek kalıcı barışın kapısını aralayacaktır. Bu gerçek Karabağ Azerbaycan'dır, sahada kanla tescillenmiştir.
Her bir gencimize Cenab-ı Allah'tan zihin açıklığı diliyorum. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar, hiçbir sınav kendilerinden önemli değildir. Hiçbir sınav, yavrularımızın zekalarını bütünüyle ölçecek bir hüküm makamı değildir.
Bizim gözümüzde her Türk genci, korunması gereken birer emanettir. Her evladımız tek başına milli servetimizdir. Helal rızkın bereketini, hiçbir koltuğun rahatlığına değişmeyiniz.
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI: CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ
Meclis'teki Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin yöneltilen bir soruya, "Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Televizyonlarda yakinen takip ediyoruz, değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor, millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir biz de arkasındayız." dedi.
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