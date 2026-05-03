Meclis’te yoğun gündem... Bu hafta neler görüşülecek?
Meclis’te yoğun gündem bu hafta ekonomi ve sosyal düzenlemeler başlıklarıyla şekilleniyor. TBMM Genel Kurulu’nda Tapu Kanunu’nda değişiklik teklifi görüşülürken, site aidatlarına sınırlama, depremzedelere finansal koruma ve yabancı yatırımcıya yönelik teşvik paketi ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 03.05.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 03.05.2026 09:48
Teklife göre site yönetimlerinin aidat artışına ilişkin yetkisi sınırlandırılıyor. Tüm gider kalemlerinin site sakinlerinin onayına sunulması öngörülürken, onaylı bütçenin bulunmadığı durumlarda artış oranının yeniden değerleme oranı ile sınırlandırılması planlanıyor.
Depremzedelere finansal koruma adımı
6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik düzenleme kapsamında, banka işlemleri ve icra süreçlerinde mağduriyetlerin önlenmesine yönelik tedbirler yer alıyor. Düzenleme ile finansal yükümlülüklerin yönetimine ilişkin koruma mekanizmalarının oluşturulması hedefleniyor.
Yabancı yatırımcıya yeni teşvik paketi
AK Parti tarafından hazırlanan 12 maddelik düzenleme ile ithalat, ihracat ve imalat yapan ve belirli oranda yabancı sermaye içeren şirketlere vergi avantajları sağlanması planlanıyor. Teklifte ihracata yönelik kurumlar vergisi indirimi ve İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren firmalara 20 yıl süreyle vergi muafiyeti öngörülüyor.
TCMB Başkanı Karahan komisyonda sunum yapacak
TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapması bekleniyor. Sunumda dezenflasyon süreci, faiz politikası ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri ele alınacak.
Araştırma komisyonu ilk toplantısını yapacak
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını incelemek üzere kurulan araştırma komisyonu bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek.
