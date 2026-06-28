Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye grup başkanlığı başvurusu iddiası
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye grup başkanlığı başvurusu iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından, TBMM Başkanlığı'na yeni bir başvuru yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesini talep ederken, yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın görevlendirildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 09:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sözcü'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu tarafından TBMM Başkanlığı'na iletilen yazıda, CHP Grup Başkanlığı görevinde değişiklik talebine yer verildi. Aynı iddialarda, grup başkanlığı görevi için Faik Öztrak'ın bildirildiği ifade edildi.
Söz konusu başvuruya veya içeriğine ilişkin TBMM Başkanlığı tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Grup başkanlığı süreci tartışma konusu oldu
Haberlere göre, TBMM Başkanlığı'nın vereceği yanıt beklenirken, CHP Grup Başkanı'nın Meclis grubunda yapılacak seçim ve oylamayla belirlenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler de gündeme geldi.
Olağanüstü kurultay sürecinde süre doldu
Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla verildiği belirtilen 830 imzaya ilişkin 10 günlük sürenin dolduğu ifade edildi. İddialara göre Genel Merkez tarafından bu süre içinde kurultay yönünde bir adım atılmadı.
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Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye grup başkanlığı başvurusu iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından, TBMM Başkanlığı'na yeni bir başvuru yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı sıfatının düşürülmesini talep ederken, yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın görevlendirildiğini bildirdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu tarafından TBMM Başkanlığı'na iletilen yazıda, CHP Grup Başkanlığı görevinde değişiklik talebine yer verildi. Aynı iddialarda, grup başkanlığı görevi için Faik Öztrak'ın bildirildiği ifade edildi.
Söz konusu başvuruya veya içeriğine ilişkin TBMM Başkanlığı tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Grup başkanlığı süreci tartışma konusu oldu
Haberlere göre, TBMM Başkanlığı'nın vereceği yanıt beklenirken, CHP Grup Başkanı'nın Meclis grubunda yapılacak seçim ve oylamayla belirlenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler de gündeme geldi.
Olağanüstü kurultay sürecinde süre doldu
Öte yandan CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla verildiği belirtilen 830 imzaya ilişkin 10 günlük sürenin dolduğu ifade edildi. İddialara göre Genel Merkez tarafından bu süre içinde kurultay yönünde bir adım atılmadı.
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