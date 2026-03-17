İmamoğlu davasında altıncı oturumda neler yaşandı?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu davasında altıncı oturumda savunmalar sürdü. 407 sanıklı davada Fatih Yağcı savunma yaptı, duruşma süreci ve alınan kararlar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 18:31
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davanın altıncı oturumu 17 Mart 2026’da Silivri’de görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada sanık savunmaları alınmaya devam edilirken, duruşma akışına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor.
Duruşmaya Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve diğer tutuklu sanıklar cezaevinden getirilerek katıldı. Mahkeme, her tutuklu sanık için birinci derece yakınının salona alınmasına izin verdi.
Fatih Yağcı savunma yaptı
“Rüşvete aracılık” suçlamasıyla yargılanan Ağaç A.Ş Satın Alma Şefi Fatih Yağcı savunmasında görev tanımının satın alma süreçlerini yönetmek olduğunu belirtti. Yağcı, 21 yıldır aynı kurumda çalıştığını ve son 5 yıldır şef olarak görev yaptığını ifade etti.
Savunmasında, kendisine teslim edilen herhangi bir para veya benzeri bir unsur bulunmadığını belirten Yağcı, “Ofisim misafir bekleme salonunun yanında yer alıyor. Bu nedenle gelen kişilerle HTS kayıtlarında iletişim görünmesi normal” dedi.
Duruşmada ara verildi
Günün ilerleyen saatlerinde mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşmada sanık savunmalarının alınmasına ilerleyen oturumlarda devam edileceği belirtildi.
Öte yandan mahkeme, 19 Mart 2026’nın Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle perşembe günü duruşma yapılmayacağını açıkladı.
Oturma düzeni tartışması sonrası yeni tedbir
Davanın 16 Mart 2026’daki beşinci oturumu, salondaki oturma düzeni nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından erken sona ermişti. Mahkeme heyeti, yaşananların ardından yalnızca vekaleti bulunan avukatların duruşma salonuna alınması ve milletvekillerinin avukat sıralarında yer almaması yönünde tedbir talep etti.
Bu kararın ardından CHP tarafından mahkeme heyetine 10 kişilik bir liste sunuldu. Listede CHP ve DEM Parti’den bazı milletvekilleri yer aldı.
