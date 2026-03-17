Trump’tan İran savaşı ve NATO’ya dikkat çeken sözler
ABD Başkanı Donald Trump İran savaşı açıklamalarıyla NATO’nun tutumunu gündeme taşıdı. ABD Başkanı’nın sözleri savaşın seyri açısından hangi mesajları içeriyor? İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 19:41
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 19:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat 2026’da başlayan ve Orta Doğu’ya yayılan İran merkezli çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşın 18. gününde konuşan Trump, İran’ın artık küresel tehdit oluşturamayacağını belirtirken NATO’nun sürece dahil olmamasını eleştirdi. Açıklamalar, bölgedeki askeri dengelerin nasıl şekilleneceğine dair dikkatleri yeniden artırdı.
Trump, İran’ın ABD’nin Orta Doğu’daki müttefiklerine ve küresel güvenliğe yönelik tehdit kapasitesini kaybettiğini ifade etti. Açıklamasında, “İran artık dünyayı tehdit edemeyecek” ifadesini kullandı.
NATO’ya yönelik mesajlar
Trump, NATO’nun çatışmaya dahil olma konusunda isteksiz davrandığını belirterek ittifaka eleştiri yöneltti. “NATO savaşa karışmak istemiyor. İran ordusunu yok ettik, artık yardıma ihtiyacımız yok” açıklamasında bulundu. Bu ifadeler, ABD ile NATO arasındaki güvenlik politikalarına ilişkin yaklaşım farklılıklarını yeniden gündeme taşıdı.
Savaşın başlangıcı ve bölgesel etkiler
ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik askeri saldırı başlattı. Saldırılar, Tahran ile Washington arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Kısa sürede genişleyen çatışmalar, Orta Doğu genelinde farklı ülkelere yayıldı.
İran, saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere yönelik operasyonlar düzenledi. Bölgedeki askeri hareketlilik, enerji ve güvenlik dengeleri açısından yakından izlenmeye devam ediyor.
Can kaybı ve bilanço
İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, ABD ve İsrail’in saldırılarında 1348 kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bildirildi.
Açıklamalar ve sahadaki gelişmeler, savaşın ilerleyen süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine yönelik belirsizliği artırırken, uluslararası aktörlerin pozisyonları yakından takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar