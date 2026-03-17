Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu 2026 Ramazan Bayramı öncesi gündemde. İşte 20-22 Mart tarihleri için açıklanan ve beklenen uygulamalar.
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 19:08
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 19:11
Ramazan Bayramı tatili öncesinde milyonlarca vatandaş, 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında toplu taşıma ve karayolu geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de artması beklenen yolcu yoğunluğu nedeniyle ulaşım düzenine ilişkin kararlar yakından takip edilirken, resmi açıklamalar kullanım planlarını doğrudan etkiliyor.
20-22 Mart için ücretsiz toplu taşıma kararı
İstanbul’da 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı süresince otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar’daki elektrikli araç seferlerinin ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Uygulama, bayram süresince kent içi ulaşımda yoğunluğu dengelemeyi amaçlıyor.
19 Mart arife günü uygulaması
Arife günü olan 19 Mart için toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin net bir uygulama bilgisi bulunmuyor. Bu tarihte mevcut tarifelerin geçerli olması beklenirken, yerel yönetimlerin ayrıca karar alması durumunda güncelleme yapılabiliyor.
Otoyol ve köprüler için açıklama bekleniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen otoyol ve köprüler ile raylı sistemlere ilişkin 2026 Ramazan Bayramı düzenlemesi henüz duyurulmadı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki geçişler ve bazı hatlar için kararın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.
Geçen yıl uygulanan ücretsiz ulaşım
2025 yılında Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ve boğaz köprüleri ücretsiz hizmet vermişti. Aynı dönemde Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında da ücretsiz ulaşım uygulanmıştı.
Bu yıl da benzer bir uygulamanın devreye alınıp alınmayacağına ilişkin beklenti sürerken, açıklanacak kararlar şehir içi ve şehirler arası hareketliliğin seyrini belirleyecek.
Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu 2026 Ramazan Bayramı öncesi gündemde. İşte 20-22 Mart tarihleri için açıklanan ve beklenen uygulamalar.
