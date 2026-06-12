İhraç süreci sonrası Tanju Özcan'dan dikkat çeken adım
İhraç süreci sonrası Tanju Özcan'dan dikkat çeken adım
Tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklama, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Özcan'ın kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermesinin ardından geldi.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 22:24
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 22:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamasında savunma vermeyeceğini belirten Özcan, parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.
MYK'nın disiplin kararı sonrası açıklama
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaşmıştı. Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini açıklamıştı.
Kararın ardından açıklama yapan Özcan, disiplin sürecine ilişkin savunma sunmayacağını ifade etti. Özcan, paylaşımında "Gelinen noktada CHP üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Disiplin süreci nasıl başladı?
CHP MYK tarafından alınan karar doğrultusunda Özcan hakkında ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı. Sürecin değerlendirilmesi için dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı.
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İhraç süreci sonrası Tanju Özcan'dan dikkat çeken adım
Tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklama, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Özcan'ın kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermesinin ardından geldi.
Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Açıklamasında savunma vermeyeceğini belirten Özcan, parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.
MYK'nın disiplin kararı sonrası açıklama
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaşmıştı. Sarı, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verildiğini açıklamıştı.
Kararın ardından açıklama yapan Özcan, disiplin sürecine ilişkin savunma sunmayacağını ifade etti. Özcan, paylaşımında "Gelinen noktada CHP üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Disiplin süreci nasıl başladı?
CHP MYK tarafından alınan karar doğrultusunda Özcan hakkında ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı. Sürecin değerlendirilmesi için dosyanın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı.
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