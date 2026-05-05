Feti Yıldız’dan CHP kurultay sürecine ilişkin açıklama
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davaya dair süreç devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istinaf incelemesinin sürdüğünü ve olası bir “mutlak butlan” kararının yönetim yapısını etkileyebileceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 23:01
Feti Yıldız, CHP kurultayına ilişkin olarak “delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı” iddiasıyla açılan davada yerel mahkemenin talebi esasa girmeden reddettiğini hatırlattı. Bu kararın ardından dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındığını ifade etti.
İstinaf mahkemesinin inceleme kapsamında İstanbul ve Ankara’daki ilgili mahkemelerden dava dosyaları ile delilleri talep ettiğini aktaran Yıldız, sürecin halen devam ettiğini kaydetti.
'Mutlak butlan' vurgusu
Yıldız, paylaşımında mutlak butlan kararının çıkması ve kesinleşmesi halinde mevcut yönetimin hukuki durumunun değişebileceğini ifade etti. Bu kapsamda, önceki yönetimin yeniden yetkili hale gelebileceğini belirtti.
Ceza davasında duruşma 6 Mayıs’ta
Öte yandan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “usulsüzlük” ve “oylamaya hile karıştırma” iddialarına ilişkin açılan davada 12 sanığın yargılanması sürüyor. Davanın beşinci duruşmasının 6 Mayıs 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi.
