İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Meclisinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimini, paylaşılan sonuçlara göre CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı. Saat 14.00'te başlayan ve dört tur süren oylamanın son turunda Parlak 19 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 15 oyda kaldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 19:06
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 19:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Seçim, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklandığı yönündeki haberlerin ardından gündeme geldi. Ancak Özmen'in hukuki durumuna ilişkin bilgi, yetkili makamların resmî açıklamalarıyla henüz teyit edilemedi.
Eyüpsultan'da seçim dört tur sürdü
Eyüpsultan Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi saat 14.00'te başladı. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 15 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.
İlk turda gerekli çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi. İkinci turda Parlak 21, Çakır ise 16 oy aldı. Bu turda da seçim sonuçlanmadı.
Üçüncü turda adayların oyları eşitlendi. Cafer Parlak ve Muhammet Çakır 18'er oy alırken, başkan vekilinin belirlenmesi için dördüncü tur oylamasına geçildi.
Cafer Parlak dördüncü turda 19 oy aldı
Dördüncü turda CHP'nin adayı Cafer Parlak'ın 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır'ın ise 15 oy aldığı bildirildi. Bu sonuçla Parlak'ın Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçildiği aktarıldı.
Dördüncü turda en fazla oy alan adayın seçilmesi esasına göre sonuçlanan oylamada, ilk üç turda sağlanamayan çoğunluk şartı son turda aranmadı.
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Eyüpsultan'da başkan vekili belli oldu
İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Meclisinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimini, paylaşılan sonuçlara göre CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı. Saat 14.00'te başlayan ve dört tur süren oylamanın son turunda Parlak 19 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 15 oyda kaldı.
Seçim, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklandığı yönündeki haberlerin ardından gündeme geldi. Ancak Özmen'in hukuki durumuna ilişkin bilgi, yetkili makamların resmî açıklamalarıyla henüz teyit edilemedi.
Eyüpsultan'da seçim dört tur sürdü
Eyüpsultan Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi saat 14.00'te başladı. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 15 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.
İlk turda gerekli çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi. İkinci turda Parlak 21, Çakır ise 16 oy aldı. Bu turda da seçim sonuçlanmadı.
Üçüncü turda adayların oyları eşitlendi. Cafer Parlak ve Muhammet Çakır 18'er oy alırken, başkan vekilinin belirlenmesi için dördüncü tur oylamasına geçildi.
Cafer Parlak dördüncü turda 19 oy aldı
Dördüncü turda CHP'nin adayı Cafer Parlak'ın 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır'ın ise 15 oy aldığı bildirildi. Bu sonuçla Parlak'ın Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçildiği aktarıldı.
Dördüncü turda en fazla oy alan adayın seçilmesi esasına göre sonuçlanan oylamada, ilk üç turda sağlanamayan çoğunluk şartı son turda aranmadı.
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