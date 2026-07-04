CHP'li Adnan Beker istifa etti: Kişisel hesaplar...
CHP'li Adnan Beker istifa etti: Kişisel hesaplar...
Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:30
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 15:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Beker, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim" ifadelerini kullandı.
"Mevcut yapı içerisinde yürütülecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize bir yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." sözleriyle kararını kamuoyuna duyuran Beker, siyasi yolculuğuna bağımsız Ankara milletvekili olarak sürdüreceğini belirtti.
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini bildirdi.
İYİ PARTİ'DEN DE İSTİFA ETMİŞTİ
Beker, 2023 senesinde İYİ Parti'den de istifa etmişti.
Yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana İYİ Parti'nin başarısı için çalıştığını, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerine getirildiğini kaydeden Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum." şeklinde konuşmuştu.
ADNAN BEKER KİMDİR?
İlk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini ise Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamlayan Beker; petrol, inşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösterdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği yapan Beker, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile vakıf ve dernekte yöneticilik üstlendi.
2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçilen Beker, 4 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görev aldı.
Beker, evli ve 4 çocuk babasıdır.
CHP'DE İSTİFALAR
Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisindeki ayrılıklar sürüyor.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partisinden istifa etmiş, dilekçesinde "gördüğü lüzum üzerine」 partiden ayrıldığını belirtmişti. Özdemir, geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılım sağladı.
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Yaşanan istifaların ardından CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'e geriledi.
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CHP'li Adnan Beker istifa etti: Kişisel hesaplar...
Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Beker, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim" ifadelerini kullandı.
"Mevcut yapı içerisinde yürütülecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize bir yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." sözleriyle kararını kamuoyuna duyuran Beker, siyasi yolculuğuna bağımsız Ankara milletvekili olarak sürdüreceğini belirtti.
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini bildirdi.
İYİ PARTİ'DEN DE İSTİFA ETMİŞTİ
Beker, 2023 senesinde İYİ Parti'den de istifa etmişti.
Yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana İYİ Parti'nin başarısı için çalıştığını, 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevlerine getirildiğini kaydeden Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum." şeklinde konuşmuştu.
ADNAN BEKER KİMDİR?
İlk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini ise Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamlayan Beker; petrol, inşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösterdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği yapan Beker, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile vakıf ve dernekte yöneticilik üstlendi.
2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçilen Beker, 4 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görev aldı.
Beker, evli ve 4 çocuk babasıdır.
CHP'DE İSTİFALAR
Mutlak butlan kararının ardından CHP içerisindeki ayrılıklar sürüyor.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partisinden istifa etmiş, dilekçesinde "gördüğü lüzum üzerine」 partiden ayrıldığını belirtmişti. Özdemir, geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılım sağladı.
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Yaşanan istifaların ardından CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'e geriledi.
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