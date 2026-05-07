Siyasi atmosferde savaş gölgesindeki gündem yoğunluğunu sürdürürken, Betimar Araştırma tarafından vatandaşlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Gerçekleştirilen ankete göre AK Parti yüzde 34,6 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 28,6 ile ikinci sırada yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 19:48
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 20:24
Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar hız kazanırken, diğer yandan uyuşturucuyla mücadele ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.
Bu kritik süreçte seçmen eğilimleri de yakından takip ediliyor.
EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ
Betimar Araştırma, nisan ayında Türkiye genelinde 2 bin katılımcıyla bir seçim anketi gerçekleştirdi.
Anket kapsamında vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
AK PARTİ İLK SIRADA
Anket sonuçlarına göre yüzde 34,6 oy oranıyla AK Parti ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 28,6 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.
Kararsız seçmenlerin orantılı dağıtıldığı çalışmada, DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü, MHP ise yüzde 7,7 ile dördüncü sırada yer aldı.
Betimar anketi: Bu Pazar Seçim Olsa Kim Kazanır?
PARTİLERİN OY ORANLARI
Anketin detaylı sonuçları şu şekildedir:
AK Parti: Yüzde 34,6
CHP: Yüzde 28,6
DEM Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 7,7
İyi Parti: Yüzde 5,6
Anahtar Parti: Yüzde 4,2
Zafer Partisi: Yüzde 3,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 1,2
