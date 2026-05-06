Sarı Zarflar filmi, Berlin Film Festivali'ndeki Altın Ayı başarısının ardından 79. Cannes Film Festivali'ne davet edildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 22:47
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 22:49
Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı “Sarı Zarflar” filmi, 76. Berlin Film Festivali’nde kazandığı Altın Ayı ödülünün ardından 79. Cannes Film Festivali’ne davet edildi. Çekimleri Almanya’da gerçekleştirilen yapımın, 12-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek festival kapsamında izleyiciyle buluşacağı belirtildi. Festival daveti, uluslararası sinema çevrelerinde Türk yapımlarına yönelik ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.
Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre Özgü Namal, film ekibiyle birlikte Cannes’a davet edildiklerini açıkladı. Namal, yaptığı değerlendirmede kariyerinde yoğun ve verimli bir dönem geçirdiğini ifade ederek, “Her şey yolunda, mutluyuz. Kariyerimde bolluk ve bereketin olduğu, enerji dolu bir yıl geçirdim” dedi.
Sarı Zarflar filmi, Berlin’deki ödül sürecinin ardından Avrupa festivallerindeki yolculuğunu Cannes’da sürdürecek. Festival programında filmin hangi bölümde yer alacağına ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
Türk yapımları son yıllarda Cannes Film Festivali’nde çeşitli kategorilerde yer almaya devam ediyor. Festivalde ödül alan son Türk yapımı, 2023 yılında Merve Dizdar’a “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne” olmuştu.
Sarı Zarflar filmi Cannes yolcusu oldu
