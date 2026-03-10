Zamanla yarışan doktorlar riskli beyin ameliyatıyla genç hastayı hayata bağladı
Ardahan'da beyninde ani ölüme neden olan damar yumağı tespit edilen genç hasta, sevk için yeterli zaman olmadığından doktorların risk alarak yaptığı ameliyatla yaşama tutundu.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 14:31
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 14:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kentte yaşayan 29 yaşındaki Emre Toptaş, bir süre önce aniden bayılınca Ardahan Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi.
Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Toptaş'ın, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. Halit Anıl Eray tarafından yapılan tetkiklerinde, beyninde ani ölüme yol açabilecek damar yumağı tespit edildi.
Genç hastanın hayati tehlikesi nedeniyle sevkin zaman açısından riskli olacağını değerlendiren Dr. Eray ve ekibi, Toptaş için acil ameliyat kararı verdi.
Zamanla yarışan doktorlar, yaklaşık 5 saat süren riskli ameliyatla hastanın beynindeki damar yumağını aldılar.
Yoğun bakım tedavisinin ardından yaşam mücadelesini kazanan Toptaş, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
"BEYİN CERRAHİSİNİN EN ZOR AMELİYATLARINDAN BİRİNİ YAPACAĞIMIZI ANLADIK"
Dr. Eray, AA muhabirine, baygın ve entübe halde hastaneye getirilen Toptaş'a, acil servis doktorlarının beyin kanaması tanısı koyduğunu söyledi.
Bu yaştaki hastanın bir kaza geçirmeden bu kadar büyük bir beyin kanaması geçirmesinin kendilerini şüphelendirdiğini ifade eden Eray, "Tomografide hastanın beynindeki damarlarının yumak oluşturduğunu ve kanadığını gördük. Beyin cerrahisinin en zor dediğimiz ameliyatlarından birini yapacağımızı anladık o sırada." dedi.
Eray, bunun üzerine yakınlarına bilgi vererek hastayı acil ameliyata aldıklarını aktardı.
"HASTAYI SEVK EDECEK KADAR VAKİT YOKTU"
Bu tarz vakaların çok nadir görüldüğünü belirten Eray, şunları kaydetti:
"Hastayı sevk edecek kadar vakit yoktu. Kanama kontrolünü planlayarak hızlıca ameliyata aldık. Şah damarını bağladıktan sonra kafatasını kaldırıp beyindeki damar yumağını çıkardık. Kanamalı ve zor ameliyattı, süresi uzun, hayati riski çok yüksekti. Beyin kanamalarında 10 binde 5 kadar görülen bir durum. Şah damarını bağlamamızın avantajı, kanamayı kontrol etmeyi sağladı, büyük ihtimalle hayata tutunmayı sağlayan manevralardan biri oldu."
Eray, yoğun bakım ekibinin de büyük emeğiyle sağlığına kavuşan hastayı taburcu ettiklerini dile getirdi.
Hasta Emre Toptaş da ameliyat sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti.
İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu da hastayı ziyaretinde, ameliyatı başarıyla gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, Toptaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında Ardahan'da projeleri artırarak uygulamak istediklerini ifade eden Askeroğlu, şöyle konuştu:
"Bu zamana kadar ilimizde yapılamaz denilen ameliyatları, tedavileri yaptık. Onlardan birisi de Emre'ye uygulandı. Kendisine yaptığımız uygulama normalde ilimizin şartlarında bu tür hastaların ameliyatı oldukça büyük bir risk taşıyan bir durum. Ardahan'daki vatandaşlarımız için sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar