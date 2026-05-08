Türkiye'de ''hantavirüs'' tespit edildi mi? Sağlık Bakanlığı: Titizlikle takip ediyoruz
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 15:57
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 15:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanlığı, "Ülkemizde hantavirüs vakası tespit edilmemiştir. Süreç titizlikle takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.
Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.
Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.
