Hantavirüslü gemideki 3 Türk Türkiye’ye getirilecek
Hantavirüslü gemideki 3 Türk Türkiye’ye getirilecek
Hantavirüslü MV Hondius gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceği açıklandı. Yolcular için tahliye süreci başladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 10.05.2026 09:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hantavirüs nedeniyle gündeme gelen MV Hondius gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceği açıklandı. İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife kentine ulaşan gemide tahliye süreci başlatıldı.
10 Mayıs sabah saatlerinde Tenerife’deki Granadilla Limanı yakınlarına demir atan gemideki yolcuların ve mürettebatın bir kısmının sağlık kontrollerinin ardından karaya çıkarılacağı bildirildi. İspanyol sağlık yetkilileri, enfeksiyon belirtisi göstermeyen yolculara test uygulanacağını açıkladı.
Yolcuların daha sonra küçük teknelerle limana taşınacağı, ardından özel otobüslerle havaalanına götürülerek ülkelerine gönderileceği belirtildi. Sürecin sağlık protokolleri çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.
Yolcular yüksek riskli temaslı sayıldı
Avrupa Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, MV Hondius gemisindeki tüm yolcuların ihtiyati tedbir kapsamında yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, gemide bulunan kişilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği ve temaslı izleme prosedürlerinin devreye alındığı kaydedildi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık değerlendirmelerinin yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan Türk yolcular açıklaması
Sağlık Bakanlığı kaynakları, gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Yolcularda herhangi bir semptom veya hastalık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sağlık durumlarının takip edildiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye’ye dönüş sonrası 3 kişinin evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hantavirüslü gemideki 3 Türk Türkiye’ye getirilecek
Hantavirüslü MV Hondius gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceği açıklandı. Yolcular için tahliye süreci başladı.
Hantavirüs nedeniyle gündeme gelen MV Hondius gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceği açıklandı. İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife kentine ulaşan gemide tahliye süreci başlatıldı.
10 Mayıs sabah saatlerinde Tenerife’deki Granadilla Limanı yakınlarına demir atan gemideki yolcuların ve mürettebatın bir kısmının sağlık kontrollerinin ardından karaya çıkarılacağı bildirildi. İspanyol sağlık yetkilileri, enfeksiyon belirtisi göstermeyen yolculara test uygulanacağını açıkladı.
Yolcuların daha sonra küçük teknelerle limana taşınacağı, ardından özel otobüslerle havaalanına götürülerek ülkelerine gönderileceği belirtildi. Sürecin sağlık protokolleri çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.
Yolcular yüksek riskli temaslı sayıldı
Avrupa Halk Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, MV Hondius gemisindeki tüm yolcuların ihtiyati tedbir kapsamında yüksek riskli temaslı olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, gemide bulunan kişilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği ve temaslı izleme prosedürlerinin devreye alındığı kaydedildi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık değerlendirmelerinin yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan Türk yolcular açıklaması
Sağlık Bakanlığı kaynakları, gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Yolcularda herhangi bir semptom veya hastalık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sağlık durumlarının takip edildiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye’ye dönüş sonrası 3 kişinin evlerinde karantinaya alınacağı öğrenildi.
Çok Okunanlar