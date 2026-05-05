Hantavirüs vakaları sonrası DSÖ’den kritik bulaş uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlas Okyanusu’nda Arjantin’den Cabo Verde’ye giden yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, virüsün esas olarak kemirgen kaynaklı olduğunu, ancak nadir durumlarda insandan insana bulaş ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 18:24
DSÖ verilerine göre gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebattan 7 kişide hantavirüs tespit edildi. Tespit edilen vakalardan 3’ü hayatını kaybetti. Kerkhove, bazı yolcuların gemiye binmeden önce enfekte olmuş olabileceğini ifade ederken, mevcut durumun değişken olduğunu ve sürecin yakından izlendiğini aktardı.
Olası bulaş yolları ve temas riski
Kerkhove, hantavirüsün temel bulaş kaynağının kemirgenler olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, özellikle yakın temas halinde bulunan kişiler arasında nadir de olsa insandan insana bulaş ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Geminin uğradığı bazı adalarda yoğun kemirgen varlığının bulunması, olası enfeksiyon kaynakları arasında yer aldı.
Tedavi ve tahliye süreci
Gemideki hastalardan birinin Güney Afrika’da yoğun bakımda tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyileşme gösterdiği bildirildi. Cabo Verde açıklarında bulunan gemideki iki hastanın ise tedavi amacıyla Hollanda’ya tıbbi tahliyesi planlandı. Sağlık ekiplerinin gemide destek verdiği ve sürecin uluslararası koordinasyonla yürütüldüğü kaydedildi.
Alınan önlemler ve geminin rotası
DSÖ, gemide dezenfeksiyon ve halk sağlığı önlemlerinin uygulandığını açıkladı. Yolcuların kabinlerinde kalmaları önerilirken, yeni semptomatik vaka bildirilmediği ifade edildi. Geminin Kanarya Adaları’na doğru seyrine devam ettiği ve İspanyol yetkililerle temas halinde olunduğu bildirildi. İspanya’nın gemide kapsamlı epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci yürütmeye hazır olduğu aktarıldı.
Hantavirüsün belirtileri ve etkileri
Hantavirüs, genellikle kemirgenlerin idrar, dışkı ve salyasıyla temas sonucu bulaşıyor. Hastalık; ateş, kas ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle başlarken, ilerleyen vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
