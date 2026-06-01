Yıldız Tilbe'den yapay zeka çıkışı: "Korkunç buluyorum!"
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, müzik dünyasını ikiye bölen yapay zeka tartışmalarına dahil oldu. İnternette kendi sesiyle yapılan paylaşımlara tepki gösteren Tilbe, teknolojinin çocuklar üzerindeki tehlikesine dikkat çekerken, geçmiş ilişkilerine dair de çarpıcı şiddet ve aşk itiraflarında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:53
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 10:55
hurhaber.com
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, son dönemde müzik dünyasının en çok tartışılan konularından biri olan yapay zeka teknolojisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın kötü niyetli kullanımına vurgu yapan 59 yaşındaki şarkıcı, aynı zamanda ikili ilişkiler ve sevgi kavramı üzerine de çarpıcı itiraflarda bulundu.
"Yapay zekayı korkunç buluyorum"
İnternette kendi sesi ve görüntüsü kullanılarak yapılan paylaşımlara tepki gösteren Yıldız Tilbe, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminden duyduğu endişeyi dile getirdi. Ünlü yönetmen Quentin Tarantino ve aktör Samuel L. Jackson ile yapay zeka aracılığıyla aynı fotoğraf karesinde bir araya getirilen Tilbe, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Yapay zekayı korkunç buluyorum. İnternette gördüm, hiç tanımadığım insanlarla beni konuşturmuşlar. Sanatta faydalı olabilir ama kötü kullanılırsa tehlikeli. Çocuklar etkileniyor, makine gibi olmasınlar."
"Sevgi şiddet değildir"
Aşkı hayatından tamamen çıkardığını belirten Yıldız Tilbe, geçmiş ilişkilerinin "kabalık ve şiddet" nedeniyle son bulduğunu itiraf etti. Genç aşıklara tavsiyelerde bulunan sanatçı, sevginin naiflik gerektirdiğini vurguladı:
"Sevgi olarak çok büyük karşılık gördüm ama duygusal anlamda olmadı. Artık buna ihtiyaç duymuyorum. Birbirini seven insanların daha naif olması gerekiyor. Sevgi şiddet değildir. Herkes hayatında kırılıyor, benim de kimsenin bilmediği kırıldığım şeyler var."
