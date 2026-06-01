Petek Dinçöz'den samimi açıklamalar... "Hızlı tüketince duygular ölüyor"

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, dijitalleşmeyle birlikte şarkıların ömrünün kısalmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapay zeka, rap müziğin geleceği ve sahne şovları hakkında konuşan Dinçöz, kalıcı olmanın tek sırrının duygu olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:57
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 10:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, Orhan Gencebay'ın klasikleşen "Dilenci" eserine getirdiği yeni yorumun ardından müzik sektöründeki değişimler, yapay zeka ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dijitalleşmeyle birlikte müziğin hızlı tüketilmesinden dert yanan Dinçöz, kalıcı eserlerin sırrının "duygu" olduğunu vurguladı.
"İnsanlar çok hızlı tüketiyor"
Sektöre girdiği dönemdeki albüm satışları ile bugünün dijital dinamiklerini kıyaslayan Petek Dinçöz, geçmişte albüm alıp kitapçığını inceleyen bir dinleyici kitlesi olduğunu hatırlattı. Günümüzde müziğe ulaşımın hızlandığını ancak tüketimin de aynı oranda katlandığını belirten sanatçı, şarkıların ömrünün kısalmasını şu sözlerle açıkladı:
"Bugün bir şarkı milyonlarca dinlenebiliyor ama o duygusal bağ bazen daha kısa sürüyor. Kalıcı eser üretmek imkânsız değil ama artık çok daha zor. Çünkü insanlar çok hızlı tüketiyor. Yine de gerçekten samimi yapılan, hikâyesi olan şarkılar her dönemde kalıcı olur. Bugün hâlâ yıllar önce yapılmış şarkıları dinliyorsak, demek ki duygu hiçbir zaman eskimiyor."
Görselliğin ve sahne şovlarının iyi müziğin önüne geçemeyeceğini de ekleyen Dinçöz, "Şarkı güçlü değilse sadece görsellikle ayakta kalmak mümkün değil" dedi.
Yapay zeka ve rap müzik yorumu
Müzik dünyasını meşgul eden yapay zeka tartışmalarına da değinen ünlü şarkıcı, teknolojiden korkmadığını ancak insan faktörünün önemini dile getirdi. Dinçöz, "Müziğin ruhunu oluşturan şey duygu ve yaşanmışlık. Yapay zeka destek olabilir ama insanın kalbinden çıkan hissin yerini tamamen alamaz" ifadelerini kullandı.
Son dönemin yükselen trendi rap müzik hakkında da konuşan sanatçı, rap müziğin geleceğine dair şu öngörülerde bulundu:
"Rap müzik gerçekten çok güçlü bir dönem yaşıyor. Özellikle gençler kendilerini daha özgür ifade edebildikleri için bu tarza çok yakın hissediyor. Ancak bu ivmesini gelecek yıllarda da sürdürebilmesi için kendini yenilemesi gerek. Rap'in kalıcı olması için sadece trend değil, gerçekten güçlü hikâyeler ve kaliteli işler üretmeye devam etmesi gerekiyor."
"Anne olunca insanın hayata bakışı değişiyor"
Sahnelerin yoğun temposu ile ev hayatı arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu anlatan Petek Dinçöz, oğlu Aslan'ın doğumundan sonra hayatının merkezinin değiştiğini belirtti. Ailesinin kendisi için bir denge unsuru olduğunu söyleyen şarkıcı, "Sahne hayatı çok yoğun ve yorucu olabiliyor ama eve geldiğimde önceliğim her zaman ailem oluyor. Aslan'ın annesi olmak bana bambaşka bir duygu kattı. İşimi çok seviyorum ama evdeki o sıcak ortam benim için her şeyin dengesi oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.
Petek Dinçöz'den samimi açıklamalar... "Hızlı tüketince duygular ölüyor"
