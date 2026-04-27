Et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçlamasıyla tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 19:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 30/01/2026 tarihinde fuhşa aracılık eden ve yer sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, şahısların telefonlarında yapılan incelemelerle müşteri temin eden kişilerle ve elde edilen gelirlerin aktarıldığı banka hesaplarıyla tespit edildiği bildirildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde ortaya çıkan yeni deliller ve tespitler ışığında 17 Nisan'da gerçekleştirilen ikinci operasyonda, fuhşa aracılık ettiği belirlenen 7 şüphelinin tutuklandığı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildiği belirtildi.
NUSRET GÖKÇE'NİN KARDEŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yürütülen soruşturma çerçevesinde fuhuş eylemlerine aracılık ettiği saptanan Özgür Gökçe hakkında, TCK 227/1 maddesi uyarınca çocuğun fuhşuna aracılık etme suçundan 24 Nisan tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. 27/04/2026 tarihinde ifadesi alınan şüpheli Özgür Gökçe, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı
