İstanbul'da tarihi gece: Kanye West Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda rekor kırdı!
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin müzikseverle buluştu. Konser için 2,5 kilometrelik kuyruklar oluşurken, ünlü sanatçı bu performansın kariyerinin en büyük stadyum rekoru olduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 11:00
Grammy ödüllü rapçi Kanye West, İstanbul’da sivil havacılık ve turizm hareketliliği yaratan dev bir konsere imza attı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran 118 bin hayranına seslenen West, "Gelmiş geçmiş en büyük stadyum performansım, rekor kırdık" dedi. Küresel çapta ilgi gören gecede, sanatçının lisanslı ürün kuyruğu kilometreleri buldu.
Grammy ödüllü dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul’da gerçekleştirdiği devasa stadyum konseriyle müzik tarihine geçecek bir performansa imza attı. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu'nun dört bir yanından gelen on binlerce müziksever, tarihi geceye tanıklık etmek için İstanbul'a akın etti.
2,5 kilometrelik ürün kuyruğu oluştu
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen dev organizasyon öncesinde, stadyum çevresinde kelimenin tam anlamıyla insan seli yaşandı. Kanye West'in hayranları, sanatçının lisanslı ürünlerinin satıldığı stantların önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran görüntülerde, ürün satın almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruğun yaklaşık 2,5 kilometreyi bulduğu görüldü. Modaya yön veren tarzıyla bilinen West'in bin TL'den satışa sunulan özel tasarım çorapları kısa sürede tükendi.
118 bin biletli seyirciyle dünya rekoru
Sahneye çıkmasıyla birlikte stadyumdaki coşkuyu zirveye taşıyan Kanye West, konser esnasında satılan resmi bilet sayısını dinleyicileriyle paylaştı. Gecede 118 binden fazla biletli seyircinin bulunduğunu ve bunun kendisi için bir rekor olduğunu belirten ünlü rapçi, sahneden şu sözlerle seslendi:
"Herkese sadece şunu söylemek istiyorum. Az önce 118 binlik rekoru kırdık. Bu gelmiş geçmiş en büyük stadyum performansı."
Stadyumdaki tarihi kalabalığın yanı sıra konser, sanatçının resmi YouTube kanalı üzerinden de dünyayla paylaşıldı. Canlı yayındaki anlık izleyici sayısı zaman zaman 100 bin barajını aşarken, yayın boyunca 80 binin altına hiç düşmedi.
İstanbul’un küresel gücü bir kez daha kanıtlandı
Dünyanın farklı noktalarından binlerce turisti İstanbul'da buluşturan bu dev organizasyon, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) "GoTürkiye" çatısı altında yürüttüğü uluslararası tanıtım stratejilerinin başarısını da gözler önüne serdi. Kanye West konseri, İstanbul'un sadece bir tarihi kent değil; aynı zamanda kültür, müzik, eğlence ve deneyim ekonomisinde küresel ölçekte bir merkez olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
