Funda Arar meslektaşlarını hedef aldı! "Yapay zekayla şarkıcı olunmaz"
Funda Arar yapay zekayla müzik yapan meslektaşlarını hedef aldı. Sanatçı, “Yapay zekaya okutuyorsan şarkıcı olunmaz, sahneye çıkınca mecbur sen söyleyeceksin” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 10:57
hurhaber.com
Ünlü sanatçı Funda Arar, KKTC'de sahne aldığı konser öncesinde müzik sektörünün en sıcak gündem maddelerinden biri olan yapay zeka kullanımı hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yapay zekayla şarkı üreten ve yorumlayan meslektaşlarını eleştiren Arar, aynı zamanda Kıbrıs'tan ev alma planlarını da paylaştı.
"Yapay zekaya okutuyorsan şarkıcı değilsin"
Son dönemde yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan şarkıları doğru bulmadığını belirten Funda Arar, bu yönteme başvuranların sanatçı olarak anılamayacağını savundu. Sahnede canlı performansın önemine dikkat çeken ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"O zaman şarkıcı olunmuyor. Yapay zekaya okutuyorsan, şarkıcı olunuyor mu? Sen şarkıcı değilsin manasına gelir. Yapan yapsın kalan sağlar bizimdir. Sahneye çıkınca mecbur sen söyleyeceksin. O zaman, 'Orada dinlediğimiz ses nerede?' demeyecekler mi?"
"Kıbrıs'ta sanatçı sitesi kurabiliriz"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok sevdiğini ve birçok meslektaşı gibi bölgeden gayrimenkul almayı planladığını açıklayan Arar, yaz tatillerini burada geçirmek istediğini belirtti. Ailece Kıbrıs'ı çok sevdiklerini dile getiren şarkıcı, konut arayışıyla ilgili şöyle konuştu:
"Kıbrıs'ı çok seviyorum. Belki yazın gelip gidebileceğimiz bir ev... Benim çocuk çok seviyor denizi ve yüzmeyi. Bugün görüşme yaptık, birçok arkadaşım ev almış buradan... Sanatçı sitesi yaparız, güzel olur."
