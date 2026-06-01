Ava Yaman filmden çekildi! Genç oyuncu tazminat ödeyecek
Genç oyuncu Ava Yaman, haziran ayında Konya'da çekimleri başlaması planlanan "Dokunmadan Aşk" filminden son anda çekildi. Başrol oyuncusunun bu kararı üzerine proje ertelenirken, Yaman'ın sözleşmedeki maddeler nedeniyle tazminat ödeyeceği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:58
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 11:00
hurhaber.com
Genç oyuncu Ava Yaman’ın, merakla beklenen yeni sinema projesi "Dokunmadan Aşk"ın kadrosundan çekildiği öğrenildi. Yaz aylarında çekilmesi planlanan film, başrol oyuncusunun son dakika kararı nedeniyle ertelendi.
Çekimlere günler kala ayrılık kararı
Ava Yaman, aylar öncesinden yönetmen ve yapımcı Hüseyin Eken ile el sıkışarak filmin başrol karakteri "Su" rolü için anlaşma sağlamıştı. Çekim alanı olarak Konya'nın belirlendiği proje için teknik ekip kurulmuş ve tüm set planı haziran ayına göre ayarlanmıştı. Ancak oyuncunun çekimler başlamadan hemen önce projeden çekildiğini bildirmesi, yapım sürecini durdurdu.
Proje ertelendi, tazminat davası gündemde
Son anda yaşanan bu oyuncu krizi nedeniyle yönetmen Hüseyin Eken ve yapım ekibinin hazırlık aşamasında zor durumda kaldığı, bu doğrultuda filmin çekim takvimini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığı belirtildi.
Projeyi prodüksiyon aşamasında bırakan Ava Yaman'ın, imzalanan resmi sözleşmede yer alan cezai şartlar ve bağlayıcı maddeler doğrultusunda yapım şirketine tazminat ödeyeceği öğrenildi.
