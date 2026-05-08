Sinemalarda bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor. Aksiyon, gerilim, dram ve animasyon türündeki yapımlar vizyon yarışına katılıyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 22:25
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 22:29
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan animasyona farklı türlerde toplam 8 film izleyiciyle buluşacak. Vizyon takviminde yer alan yapımlar arasında “Mortal Kombat II”, “Portekiz Aşkı”, “Fünye” ve “Kremlin'in Büyücüsü” öne çıkarken, yeniden gösterime giren yapımlar da dikkat çekiyor. Haftanın programı, farklı türlerdeki yapımlarla sinemaseverlerin tercihlerini çeşitlendirecek.
Mortal Kombat serisinin yeni halkası olan “Mortal Kombat II”, Simon McQuoid yönetmenliğinde beyaz perdeye taşındı. Filmde Dünya Alemi’nin varlığını koruma mücadelesi, Shao Kahn tehdidiyle yeni bir aşamaya taşınırken Johnny Cage karakteri de hikâyeye dahil oluyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Karl Urban, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herriman, Joe Taslim ve Adeline Rudolph yer alıyor.
“Kill Bill: Mevzunun Tamamı” yeniden gösterime giren yapımlar arasında bulunuyor. Quentin Tarantino’nun iki filmlik serisini tek anlatıda buluşturan yapım, aksiyon sahneleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmin başrollerinde Uma Thurman ile Lucy Liu bulunuyor.
Romantik komedi ve gerilim filmleri vizyonda
İsmail Şahin’in yönettiği “Portekiz Aşkı”, romantik komedi türünde haftanın dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Film, nişanlısının ihanetini öğrenmesinin ardından Portekiz’e giden Yasemin’in, Jose isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla gelişen hikâyeyi konu alıyor. Yapımda Cansu Dere, Diogo Morgado ve Ines Heredia rol alıyor.
David Mackenzie imzalı “Fünye” ise Londra’da başlayan ve İstanbul’a uzanan bir gerilim hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Film, II. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasının ardından başlayan tahliye sürecini ve yaşanan kaosu anlatıyor. Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson ve Gugu Mbatha-Raw filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Politik gerilim ve müzik belgeseli dikkat çekiyor
Giuliano da Empoli’nin romanından uyarlanan “Kremlin’in Büyücüsü”, 1990’lı yılların Rusya’sında geçen politik gerilim hikâyesini konu alıyor. Filmde Paul Dano başrolde yer alırken Vladimir Putin karakterini Jude Law canlandırıyor.
“Iron Maiden: Burning Ambition” adlı belgesel ise grubun 50 yıllık kariyerine odaklanıyor. Malcolm Venville yönetmenliğindeki yapımda arşiv görüntüleri ile Lars Ulrich ve Javier Bardem gibi isimlerle yapılan röportajlar yer alıyor.
Animasyon ve korku türünde yeni yapımlar
Sean Heuston yönetmenliğindeki “Arnie & Barney Şapşik Kardeşler”, kuraklık tehdidi altındaki kolonilerini kurtarmaya çalışan iki karıncanın hikâyesini anlatıyor. Animasyon türündeki film, aile izleyicisini hedefliyor.
Mazlum Yiğit’in yönettiği “Babil’in Laneti” ise Mezopotamya’da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ardından ortaya çıkan paranormal olayları konu alıyor. Filmde arkeolojik bir kazı sırasında bulunan büyü kitabının yol açtığı gelişmeler işleniyor. Vizyon programındaki korku ve gerilim yapımları, hafta sonunda sinema salonlarındaki hareketliliği artıracak yapımlar arasında gösteriliyor.
