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Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem: Midesinden 91 parça çıktı!

Batman'da midesinde 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 10:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Zehir tacirlerinden pes dedirten yöntem: Midesinden 91 parça çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucunda uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonla zanlının midesinden 91 parça halinde 750 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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