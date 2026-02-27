Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Edirne, Denizli ve Osmaniye'de inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 09:57
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.
Edirne, Denizli ve Osmaniye'de yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 11 bin 890 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
SONUÇLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.
6 İLDE 19 BİN 543 KONUTUN DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK
Bu hafta, Uşak'ta 2 bin 558, Isparta'da 2 bin 889, Burdur'da 2 bin 206, Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.
Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
