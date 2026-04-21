Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
"Rüşvet" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Demirçalı, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
ADANA İLİ YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI ALİ DEMİRÇALI'NIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 21, 2026
Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026…
