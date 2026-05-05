Yıldırımhan füzesi SAHA Expo’da öne çıktı

Yıldırımhan füzesi SAHA Expo’da tanıtıldı. 6 bin kilometre menzil ve hipersonik hız kapasitesiyle sistemin teknik detayları ve savunma etkisi açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 22:09
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 22:31
Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, İstanbul’da düzenlenen SAHA Expo uluslararası savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen sistem, 6 bin kilometre menzil ve hipersonik hız kapasitesiyle fuarın ilk gününde sergilendi. Tanıtım, savunma teknolojilerinde uzun menzil kapasitesinin geldiği noktaya işaret ederken, sistemin sahadaki rolüne yönelik yeni başlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.
6 bin kilometre menzil ve hipersonik hız
Bakanlık tarafından paylaşılan teknik verilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği bildirildi. Bu hız aralığı, sistemin hipersonik sınıfta değerlendirildiğini ortaya koyuyor.
Dört motorlu itki sistemi
Sistemin itki gücünü sıvı nitrojen tetroksit yakıtından aldığı ve toplam dört roket motoruyla çalıştığı açıklandı. Bu teknik yapı sayesinde yüksek hızlara ulaşabildiği ve uzun menzil performansının desteklendiği belirtildi.
Hava savunma sistemlerine karşı kapasite
Açıklamada, yüksek hız ve gelişmiş manevra kabiliyetinin mevcut hava savunma ve füze sistemlerine karşı etkinlik sağlayabilecek özellikler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu niteliklerin operasyonel performansı doğrudan etkileyen unsurlar arasında olduğu aktarıldı.
Erken tespit süreçlerini zorlaştıran yapı
Yüksek hız ve çeviklik sayesinde sistemin hedef bölgelere kısa sürede ulaşabildiği, bu durumun erken tespit ve müdahale süreçlerini zorlaştırabildiği bildirildi. Modern savaş stratejileri içinde uzun menzil ve hız kombinasyonunun kritik rol oynadığı değerlendirildi.
Türkiye’nin balistik füze projeleri genişliyor
Türkiye’nin balistik füze projeleri son yıllarda çeşitlenmeye devam ediyor. 2025 yılında İstanbul’da düzenlenen IDEF fuarında ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 tanıtılmıştı. Yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 7 bin 200 kilogram ağırlığa sahip sistem, o dönemde en uzun menzilli milli balistik füze olarak açıklanmıştı.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun ailesinin diğer üyelerinin en az 280 kilometre menzile sahip olduğu, Blok-4 versiyonunun ise 1000 kilometre seviyesine ulaşabildiği ifade ediliyor. Geliştirme süreci devam eden Cenk orta menzilli balistik füzesinin ise yaklaşık 2000 kilometre menzil hedefi bulunuyor.
Küresel kullanım ve düzenlemeler
Uzun menzilli balistik füzelerin geliştirilmesi ve ihracatı uluslararası anlaşmalarla sınırlandırılıyor. Son yıllarda farklı ülkeler tarafından orta ve uzun menzilli balistik füze kullanımına ilişkin örnekler dikkat çekiyor.
Yıldırımhan füzesi SAHA Expo'da tanıtıldı. 6 bin kilometre menzil ve hipersonik hız kapasitesiyle sistemin teknik detayları ve savunma etkisi açıklandı.
